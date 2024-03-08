До кінця 2024 року у Коростенській лікарні планують збудувати вертолітний майданчик для потреб санітарної авіації. Попередня вартість проєкту — 4 з половиною мільйони гривень.

Про це в коментарі кореспондентці Українського радіо Житомир Оксані Кропивницькій розповів головний лікар Коростенської міської лікарні Сергій Ковердун.

За його словами, це буде перший такий майданчик в Житомирській області — будуватиме його лікарня власним коштом.

"У мене контракт до жовтня цього року і ми ставимо амбітні плани, серед яких і будівництво вертолітного майданчика. Скажу так: багато було про це розмов і спекуляцій. В Житомирській ОВА проходила нещодавно нарада за участі департаменту охорони здоров’я, де було сказано, що Житомирська область не спроможна зараз поставити на порядок денний питання розвитку санавіації, оскільки це дуже дорого. Але це вкрай важливо зараз. Ви бачите, скільки у нас поранених на війні, та й цивільні отримують політравми. Ви бачите, як зараз розвивається трансплантація, і саме завдяки санавіації ми зможемо оперативно доставляти і органи для трансплантації, час для якої обмежений", — каже Сергій Ковердун.

Сергій Ковердун. Коростень, 16 лютого 2023 року. Фото: Анжеліка Нестерчук для Суспільне Житомир

Зі слів Сергія Ковердуна, у Коростенській міській лікарні розробили проєкт вертолітного майданчика та пройшли всі необхідні експертизи. Вартість проєкту складає 4 з половиною мільйони гривень. Будуватиме лікарня майданчик власним коштом.

"Це перший в області такий проєкт. Ми вже спілкувалися з людьми, котрі мають статки і мають власні вертольоти, які не підходять для військових потреб, але вкрай потрібні саме санітарній авіації. Ці люди готові давати нам благодійно ці вертольоти для потреб санавіації. Ми хочемо зі Львовом співпрацювати, з Одесою, у нас заключений договір із Київським інститутом серця", — розповів головний лікар Коростенської міської лікарні.

Також в цьому році в планах — встановлення в лікарні сонячної електростанції та реконструкція дев’ятиповерхового палатно-реабілітаційного центру.

"Щодо електростанції, то буквально до квітня маємо провести остаточні роботи і беремо до уваги поправки від РЕМу. А загалом, за півтора року ми відкрили 6 нових відділень. За 2 роки втричі збільшилася кількість пацієнтів, яким ми надаємо допомогу. І це не лише пацієнти Коростенського району, а з усієї України. Ми сьогодні є монополістами в північній частині області. Усе це розширення спектру медичних послуг однозначно призведе до того, що Коростенська центральна міська лікарня буде однією з кращих в Україні", — сказав Сергій Ковердун.

Раніше Суспільне повідомляло, що житель Коростеня став посмертним донором серця та нирок. Дев'ятого лютого чоловік потрапив до міської лікарні без свідомості.

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