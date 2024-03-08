Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що українські зенітники "полюють на російські винищувачі".

Про це генерал-лейтенант повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Буквально вчора (7 березня — Ред.) було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 кілометрів. Працюємо й сьогодні. Перевіряємо результат бойової роботи", — зазначив Олещук.

Командувач ПС підкреслив, що винищувачі окупантів продовжують атакувати позиції ЗСУ керованими авіабомбами, але підлітати близько не наважуються.

Зі слів генерал-лейтенанта, після втрати літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, армія РФ суттєво знизила кількість авіаударів КАБами.

Олещук вказав, що А-50 досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

"За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва — посилати їх в один кінець. Розмови або й саботаж під час виконання завдань окупантами лише будуть зростати, коли Повітряні сили отримають від партнерів ще більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак", — додав командувач ПС.

Раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що операція зі знищення російського літака ДРЛВ А-50 готувалась два тижні.

Російські борти радіолокаційного виявлення А-50 під час ракетних ударів підіймаються у повітря та фіксують запуски ППО, що допомагає обходити зенітні засоби. Наразі РФ має на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії — А-50У.

Іл-22 — повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. За інформацією довідника Military Balance 2022, на початку повномасштабного вторгнення у Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації).