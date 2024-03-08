Харківське підприємство з виробництва розеток евакуювалося до невеликого міста Хотин Чернівецької області на початку повномасштабної війни. У той же рік офіційно тут зареєструвалося – відтак вже два роки сплачує податки до бюджету громади.

Крім цього працевлаштували до 30 місцевих жителів, а також планують розширювати підприємство в майбутньому індустріальному парку. Суспільне Чернівці розповідає, як релоковане підприємство допомагає розвитку громади.

Працевлаштували майже 30 хотинчан

Майже два роки на харківському підприємстві працює хотинчанин Станіслав. Про підприємство дізнався від знайомих й не мав подібного досвіду роботи – опановувати потрібні навички доводилося вже на робочому місці. Зараз чоловік керує ливарним цехом.

"Про релоковане підприємство я почув, коли вони тільки-но заносили обладнання та коробки. Запропонували мені підробіток. Насправді в цій роботі немає нічого складного. За схемою можна поділити будь-яку колонку. Головне – мати запчастини. Хотілося б, аби підприємство розширилося", – каже Станіслав.

На підприємстві працюють майже 30 місцевих жителів – це більшість загальної кількості працівників. Виготовлену продукцію експортують за кордон, а також співпрацюють з українськими будівельними магазинами. За словами керівника компанії Руслана Садовського, в Хотині відчув більшу підтримку з боку місцевої влади.

"Я дуже здивувався з того, як тут все працює, бо є співпраця бізнесу та влади. У Харкові я був "одним із": мене ніхто не бачив, ніхто нічим не допомагав. Тут я вдячний людям, які в мене працюють", – каже Садовський.

Працівники на робочому місці. Фото: Суспільне Чернівці

На підприємстві виготовляють вимикачі та розетки. Фото: Суспільне Чернівці

Як евакуювали бізнес

Релокувати бізнес вирішили у березні після того, як ЗСУ вдалося відтіснити російські війська з околиць Харкова. Тоді з’явилася можливість безпечно вивезти обладнання.

Власник компанії Руслан Садовський розповідає, через пів години після заповнення анкети на релокацію бізнесу до нього зателефонували з Хотинської міської ради й запропонували переїхати до громади.

На вибір Садовський мав й інші міста, але обрав Хотин через вдалу логістику, допомогу міської влади в переїзді, а також тому, що поруч є великі міста, де можна обслуговувати обладнання.

Підприємство розмістили у напівпідвальному приміщенні місцевого Будинку культури. Тут облаштували три цехи, зокрема, з виробництва вилок до розеток та вмикачів. Спочатку орендували приміщення безплатно, наразі плата невелика.

Частину обладнання перевезли з Харкова. Фото: Суспільне Чернівці

Понад 1,6 мільйона гривень податків на рік

Оскільки підприємство офіційно зареєструвалося у Хотині, то сплачують податки до місцевого бюджету. На рік це понад 1,6 мільйона гривень, з них орієнтовно 150 тисяч – надходять до бюджету громади.

Власник компанії каже, планують продовжувати роботу виробництва в орендованому приміщенні, однак вже відчувають, що там бракує місця. Через це планують облаштовувати склад на території Румунії, а також розглядають можливість розширення підприємства в індустріальному парку, який зараз створюють у Хотині.

За словами директора агенції розвитку Хотина Юрія Гуменюка, зараз міськрада готує документи, щоб провести на території майбутнього індустріального парку мережі. Опісля підприємства зможуть зводити там свої виробничі приміщення.

Загалом зараз у Хотинській громаді працюють чотири релоковані підприємства, ще чотири – повернулися назад у свої регіони або виїхали за кордон. Ті підприємства, які вирішили продовжувати роботу у Хотині, наразі збільшують кількість своїх працівників, зокрема з місцевих жителів. Гроші з їхніх податків міськрада може спрямовувати на розвиток громади.

"Навіть 20 робочих місць для місцевих жителів – суттєве підсилення для громади. Це харківське підприємство почало працювати з грантовими проєктами. Завдяки їхньому прикладу інші підприємства також почали залучати гранти, зокрема, й місцеві. Це також популяризує саму громаду – показує, що тут є умови для виробництва", – каже Гуменюк.

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