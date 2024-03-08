Мороз вночі й без опадів. Якою вихідними буде погода на Кіровоградщині

9 та 10 березня на території Кіровоградської області очікують хмарну з проясненнями погоду, без опадів. Нічна температура повітря сягатиме шести градусів морозу.

За інформацією з офіційного телеграм-каналу обласного центру з гідрометеорології, в суботу, 9 березня, очікують північно-західний вітер, 3-8 метрів за секунду. Денна температура повітря коливатиметься в межах 5-10 градусів тепла, нічна — 1-6 градусів морозу.

У неділю, 10 березня, температура повітря вдень становитиме 5-12 градусів тепла, вночі коливатиметься від нуля до чотирьох градусів морозу, йдеться на сайті Українського гідрометеорологічного центру. Вітер південно-західний, 3-8 метрів за секунду.