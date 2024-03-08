Кулеба 8 березня приїде до Литви: у МЗС розкрили деталі візиту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 8 березня, прибуде з робочим візитом до Литви.
Про це повідомили в пресслужбі МЗС.
У Вільнюсі Кулеба візьме участь у п'ятисторонніх перемовинах разом із колегами з Естонії, Латвії, Литви та Франції.
Ключовими темами зустрічі стануть нарощування військової допомоги союзників для України та виробничих потужностей оборонних індустрій.
Міністри приділять особливу увагу:
- практичним крокам у розвиток нещодавнього саміту в Парижі;
- втіленню домовленостей президента Володимира Зеленського з лідерами Франції та держав Балтії;
- ефективним відповідям на виклики для безпеки Європи.
За підсумками перемовин, очільники дипвідомств проведуть спільну пресконференцію, яка відбудеться близько 18:40 за київським часом.