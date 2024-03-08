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Кулеба 8 березня приїде до Литви: у МЗС розкрили деталі візиту
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Кулеба 8 березня приїде до Литви: у МЗС розкрили деталі візиту

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Кулеба 8 березня приїде до Литви: у МЗС розкрили деталі візиту
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на вокзалі в Харкові, 10 січня 2023 року, фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 8 березня, прибуде з робочим візитом до Литви.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС.

У Вільнюсі Кулеба візьме участь у п'ятисторонніх перемовинах разом із колегами з Естонії, Латвії, Литви та Франції.

Ключовими темами зустрічі стануть нарощування військової допомоги союзників для України та виробничих потужностей оборонних індустрій.

Міністри приділять особливу увагу:

  • практичним крокам у розвиток нещодавнього саміту в Парижі;
  • втіленню домовленостей президента Володимира Зеленського з лідерами Франції та держав Балтії;
  • ефективним відповідям на виклики для безпеки Європи.

За підсумками перемовин, очільники дипвідомств проведуть спільну пресконференцію, яка відбудеться близько 18:40 за київським часом.

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