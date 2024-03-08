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Альпаки та лучні собаки: як адаптовуються нові тварини у Рівненському зоопарку
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Альпаки та лучні собаки: як адаптовуються нові тварини у Рівненському зоопарку

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У Рівненському зоопарку з'явилися десять лучних собак та двоє самців альпак. Нині тварини перебувають на карантині та адаптуються до умов закладу.

Як тварини освоюються на новому місці дізналося Суспільне.

Завідувачка відділу домашніх тварин Катерина Лесик показала лучних собак, тобто ховрахів, яких у Рівненський зоопарк привезли з чеського міста Оломоуц. Шестеро самиць і четверо самців з початку повномасштабного вторгнення стали першими, кого доставили у звіринець за кордону. Тварини адаптовуються та перебувають на 30-денному карантині.

"Ми їм поробили будиночки і конструкції з труб, схожі до їхнього природного життя. У перший день ми їх не бачили, випустили — і все, вони розбіглися. Не видно було нікого, тільки чули гавкіт, були незадоволені. На другий день, вже коли ми поклали їжу, вони її трошки під'їли, це нас дуже потішило".

Альпаки та лучні собаки: як адаптовуються нові мешканці у Рівненському зоопарку
Фото: Суспільне Рівне

Здебільшого тварини харчуються сіном та зерном, також полюбляють ласувати морквою, буряком та яблуками, зазначила Катерина Лесик. За день на десять гризунів витрачають орієнтовно півтора кілограма овочів.

зоопарк
Фото: Суспільне Рівне

Самців альпаки також привезли з Чехії. Народились вони у червні 2023 року. Крім адаптації до нового середовища, вони звикають і до харчування — раніше їх годували здебільшого комбікормом, розповіла завідувачка науково-просвітницького відділу зоопарку Мирослава Патій.

зоопарк
Фото: Суспільне Рівне

Вона повідомила, що альпаки тимчасово живуть у карантинному вольєрі, щодня їх оглядає ветеринар. Пізніше планують заселити до інших тварин — нанду, марами патагонськими, тапірами рівнинними, та двома альпаками, які вже понад п'ять років живуть у зоопарку.

"Ми надіємось, що в майбутньому ці два хлопчики, коли доєднаються до наших альпак, дадуть потомство і збільшать видову колекцію тварин "Патагонії". Альпаки — доволі цікаві тварини, вони можуть також плюнути у свого суперника у випадку небезпеки. Наскільки я знаю, таких у нас прецедентів не було. Я думаю, що коли вони освояться, то вони можуть показати свій характер", — додала Мирослава Патій.

зоопарк
Фото: Суспільне Рівне

Відвідувачі зоопарку зможуть побачити нових мешканців після того, як вони адаптуються, зазначила Мирослава Патій.

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