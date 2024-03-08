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Тюльпани від 40, троянди — від 60: скільки коштують квіти в Одесі 8 березня
8 березняСВЯТОРегіони

Тюльпани від 40, троянди — від 60: скільки коштують квіти в Одесі 8 березня

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8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Кореспонденти Суспільного дізналися, скільки цього дня коштують квіти та букети в Одесі.

Одне з традиційних місць, де одесити купляють квіти до 8 березня — ринок "Привоз". Тут можна придбати як окремо тюльпани, троянди, гіацинти, орхідеї та інші квіти, так і готові квіткові композиції.

Ціни — різні і залежать від розміру квітів, кажуть продавці. Маленькі тюльпани — 25-30 гривень за штуку, середні — від 40. Троянди — від 60 до 150 гривень, гортензія — 350, гіацинт — 180, примула — 100. Орхідея — від 800 гривень, букети — 700.

Ціни на троянди в Одесі до 8 березня
Троянди. Фото: Суспільне Одеса

Скільки коштують квіти в Одесі 8 березня
Жовті тюльпани. Фото: Суспільне Одеса

Ціна на троянди в Одесі до 8 березня
Скільки коштують квіти в Одесі 8 березня. Фото: Суспільне Одеса

Ціна на букети в Одесі до 8 березня
Скільки коштують квіти в Одесі 8 березня. Фото: Суспільне Одеса

Ціна на квіти в Одесі до 8 березня
Скільки коштують квіти в Одесі 8 березня. Фото: Суспільне Одеса

Ціна на квіти в Одесі до 8 березня
Скільки коштують квіти в Одесі 8 березня. Фото: Суспільне Одеса

Ціна на квіти в Одесі до 8 березня
Скільки коштують квіти в Одесі 8 березня. Фото: Суспільне Одеса

Ціна на квіти в Одесі до 8 березня
Скільки коштують квіти в Одесі 8 березня. Фото: Суспільне Одеса

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