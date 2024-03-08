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На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Віктором Головнею
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На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Віктором Головнею

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На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Віктором Головнею
Перечинська міська рада/Facebook

В селі Сімер Ужгородського району попрощалися з полеглим захисником кулеметником Віктором Головнею.

Про це повідомили на сторінці Перечинської міської ради у Facebook.

Військовослужбовець загинув 2 березня під час виконання бойового завдання. У нього залишилися двоє дітей.

На Закарпатті попрощалися з полеглим військовим Віктором Головнею
Перечинська міська рада/Facebook

"Передчасна смерть забрала життя сина, брата, чоловіка, батька, вірного друга, побратима... Віктор Головня став на захист Батьківщини 6 серпня 2022 року. Попрощатися із захисником прийшли рідні, близькі, друзі, побратими та мешканці громади", — йдеться в повідомленні.

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