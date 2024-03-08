Надія Синчук 10 років працює радіотелефоністкою у Державній пожежно-рятувальній частині міста Луцька. Приймає телефонні виклики, що на їхню частину передають з оперативно-диспетчерської служби.

Її завдання: швидко скерувати на місце бригаду рятувальників і озвучити їм маршрут слідування.

"Буває, що рятувальникам потрібна допомога"

Зі слів Надії, на аварійно-рятувальні виклики її колеги виїздять орієнтовно один раз на два дні. Але трапляється, що може бути й два такі виклики на день. По прибуттю на місце рятувальники передають радіотелефоністці, яка ситуація і чи є потреба у додаткових підрозділах.

"Найскладніше, коли у пожежа і є загиблі люди чи травмовані. ДТП буває, що люди затиснуті і їм потрібна допомога. Це морально тяжко", — зізнається радіотелефоністка.

Зі слів Надії Синчук, у кожної пожежно-рятувальної частини є своя територія виїзду. Їхня — обслуговує центральну частину Луцька, район міської лікарні та 40-й квартал.

У неї на столі є довідник зі списком вулиць. Там розписано, як з їхньої пожежної частини доїхати до будь-якої точки Луцька, яку вони обслуговують. Також є список ОСББ із телефонами, де при пожежі необхідно відчинити ворота.

Надія Синчук із довідником вулиць. Суспільне Луцьк

Під час повітряної тривоги радіотелефоністка разом з усіма рятувальниками спускається в укриття. Для неї там облаштоване спеціальне робоче місце, щоб продовжувати чергувати на викликах.

"Коли, не дай Боже, приліт чи триває ракетна загроза, то під час тривоги ніхто на виклик не виїжджає. Коли вже немає загрози, тоді особовий склад може їхати", — каже радіотелефоністка.

Начальник караулу Юрій Бойко в укритті. Суспільне Луцьк

"3,5 години за добу можна поспати"

Робочий день Надії Синчук — це чергування впродовж 24 годин. Розповідає, що з 02:30 до 06:00 по розпорядку передбачено сон або відпочинок.

За умови, якщо начальник караулу перебуває на місці, а не на виїзді, то він підміняє радіотелефоністку. У цей час Надія може поспати у сусідній кімнаті. Там є ліжко.

"За розпорядком 3,5 години на добу можна поспати. Але як тут спати? Все чуєш, кожен дзвінок, стукіт, шелест. Це хіба що трішки полежати, перепочити", — говорить Надія Синчук.

Надія Синчук з начальником караулу Юрієм Бойко. Суспільне Луцьк

Зі слів радіотелефоністки, іншого варіанту, ніж працювати у ДСНС, вона навіть не розглядала. У цій професії в неї також чоловік та донька. Жінка каже, що дуже любить свій колектив і те, що після цілодобового чергування є три дні вихідних.

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