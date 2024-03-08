Ще одне село Першотравневе перейменують на Полтавщині

У Чутівській громаді змінять назву села Першотравневе. Нову пропозицію передали в один із парламентських комітетів.

У селищній раді ухвалили рішення про те, щоб перейменувати село Першотравневе на Майдан. Як повідомив Суспільному представник Українського інституту нацпам’яті у регіоні Олег Пустовгар, таким чином хочуть увічнити три революції ― студентську 1990-го, Помаранчеву 2004-го ― 2005-го, а також Революцію Гідності 2013-го ― 2014-го років.

"Майдани творили із населення український народ. Майдани ― це логічне продовження боротьби українців за відновлення й збереження незалежності", ― сказав Олег Пустовгар.

За його інформацією, перейменування Першотравневого необхідне для виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Пропозицію від Чутівської громади зареєстрували у парламентському комітеті з питань організації державної влади. Перейменування населених пунктів можуть затверджувати лише депутати Верховної Ради України.

Інститут нацпам’яті загалом рекомендував перейменувати вісім сіл із назвою Першотравневе. Це у Пирятинській, Шишацькій, Зіньківській, Чутівській та Михайлівській громадах. Ці населені пункти названі радянською владою на честь більшовицького свята ― Дня праці, це відзначали 1 травня.

За даними Українського інституту нацпам’яті, в Україні є понад 60 назв населених пунктів, які пов’язані з 1 травня. Наприкінці 2018-го таких топонімів було майже 600.

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