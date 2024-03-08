В енергосистемі Україні дефіциту не прогнозується

В Україні споживання світла, попри похолодання, залишається низьким, як для опалювального сезону.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Укренерго".

Як зазначили в компанії, 7 березня добовий максимум був близько 10:00 години та на 1% перевищив відповідний показник попереднього дня.

"8 березня споживання знизилось на 5% у порівнянні з вчорашнім днем. Причина — в більшість регіонів разом із похолоданням прийшла сонячна погода. Дахові СЕС забезпечують домогосподарства електроенергією, через що її споживання, попри похолодання, зменшилось", — вказали фахівці.

Виробництво електроенергії

АЕС — один енергоблок відключений від мережі та виведений в плановий капітальний ремонт;

ГЕС — водопілля триває, всі електростанції працюють на максимумі потужності;

ТЕС та ТЕЦ — працюють згідно з графіком та командами диспетчера

ВДЕ — сьогодні ВЕС працюють менш активно у порівнянні з попередньою добою. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових СЕС.

В "Укренерго" підкреслили, що дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Експорт передбачається в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Імпорт зі Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Мережі "Укренерго" та обленерго

У Одеській області 7 березня ввечері, через дії сторонніх осіб, виникла пожежа на одній з підстанцій 35 кВ. були знеструмлені два населені пункти та понад та тисячі споживачів.

Пожежа була ліквідована силами ДСНС. Наразі тривають ремонтні роботи, енергетики планують відновити енергопостачання споживачів до кінця дня.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 366 населених пунктів. Є пошкодження у мережах обленерго Дніпропетровщини, Донеччини, Харківщини, Херсонщини.

Через технологічні порушення є знеструмлення в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській областях, додали у компанії.