НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В енергосистемі Україні дефіциту не прогнозується
ЕНЕРГЕТИКАЕлектроенергіяВторгнення Росії в УкраїнуПодіїЕнергосистемаВійна

В енергосистемі Україні дефіциту не прогнозується

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В енергосистемі Україні дефіциту не прогнозується
Лінія електропередач. Фото: УНІАН

В Україні споживання світла, попри похолодання, залишається низьким, як для опалювального сезону.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Укренерго".

Як зазначили в компанії, 7 березня добовий максимум був близько 10:00 години та на 1% перевищив відповідний показник попереднього дня.

"8 березня споживання знизилось на 5% у порівнянні з вчорашнім днем. Причина — в більшість регіонів разом із похолоданням прийшла сонячна погода. Дахові СЕС забезпечують домогосподарства електроенергією, через що її споживання, попри похолодання, зменшилось", — вказали фахівці.

Виробництво електроенергії

  • АЕС — один енергоблок відключений від мережі та виведений в плановий капітальний ремонт;
  • ГЕС — водопілля триває, всі електростанції працюють на максимумі потужності;
  • ТЕС та ТЕЦ — працюють згідно з графіком та командами диспетчера
  • ВДЕ — сьогодні ВЕС працюють менш активно у порівнянні з попередньою добою. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових СЕС.

В "Укренерго" підкреслили, що дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Експорт передбачається в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Імпорт зі Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Мережі "Укренерго" та обленерго

У Одеській області 7 березня ввечері, через дії сторонніх осіб, виникла пожежа на одній з підстанцій 35 кВ. були знеструмлені два населені пункти та понад та тисячі споживачів.

Пожежа була ліквідована силами ДСНС. Наразі тривають ремонтні роботи, енергетики планують відновити енергопостачання споживачів до кінця дня.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 366 населених пунктів. Є пошкодження у мережах обленерго Дніпропетровщини, Донеччини, Харківщини, Херсонщини.

Через технологічні порушення є знеструмлення в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській областях, додали у компанії.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Міненерго: дефіцит електроенергії відсутній
Міненерго: дефіцит електроенергії відсутній
На Хмельницьку АЕС завезли перші партії американського ядерного палива
На Хмельницьку АЕС завезли перші партії американського ядерного палива
Укренерго: споживання збільшилось, без світла — 359 населених пунктів
Укренерго: споживання збільшилось, без світла — 359 населених пунктів
На трьох вулицях у Дніпрі вимикатимуть світло: адреси
На трьох вулицях у Дніпрі вимикатимуть світло: адреси
На початок