Очільницю захопленої окупантами Голопристанської районної лікарні Херсонської області підозрюють у пособництві Росії.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 62-річна підозрювана у серпні 2022 року обійняла посаду "т.в.о. головної лікарки у створеній на базі захопленого РФ медзакладу Голопристанської центральної районної лікарні.

Жінка перереєструвала медичний заклад за російським законодавством, підбирала персонал, агітувала людей бути лояльними до РФ. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше в СБУ повідомили, що жительку Голої Пристані Херсонської області Зою Лосєву засудили до 10 років позбавлення волі за колабораційну діяльність.

Також двом так званим "головам" та одному представнику незаконно створеної "ДВК" Херсона повідомили про підозру у колабораціонізмі, повідомили в прокуратурі.

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