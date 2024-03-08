На Донеччині загинув військовослужбовець з Калуської громади, що на Івано-Франківщині, Руслан Триндей.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської міської ради Андрій Найда.

Руслан Триндей народився у 1979 році. На фронті служив навідником механізованого відділення механізованого батальйону одного з військових формувань.

Руслан Триндей загинув 27 лютого 2024 року під час бойового завдання на Донеччині.

"Калуська громада — у глибокій скорботі через втрату відважного воїна, вірного патріота рідної землі. Доземний уклін і вдячність полеглому солдату за жертовний подвиг в ім’я свободи України", — йдеться у дописі.

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