На Хмельниччині прощатимуться з військовим Дмитром Рибачком

9 березня у Полонному, що на Хмельниччині, прощатимуться з військовослужбовцем Дмитром Рибачком. Захиснику було 24 роки.

Про це повідомив міський голова Полонного Франц Скримський.

"Прийдіть, друзі. Поклоніться Герою. Він заслуговує на останній привілей — бути вшанованим українцями, заради яких він поклав найдорожче — своє життя", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Франца Скримського, Дмитро Рибачок народився 1999 року у Полонному. Закінчив місцевий ліцей № 4. Воїн загинув 5 березня 2024 року поблизу Серебрянського лісу, що знаходиться неподалік населеного пункту Діброва Луганської області.

Прощання з Дмитром Рибачком відбудеться завтра, 9 березня, об 11:00 на вулиці Миру, 17 у Полонному. Відспівуватимуть воїна у церкві Ікони Казанської Божої Матері на вулиці Замковій о 12:00.

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