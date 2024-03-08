Лікаря Іршавської лікарні підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо пацієнтів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1,2 статті 153 ККУ.

"Лікар Іршавської лікарні надаючи медичні послуги з діагностування та лікування пацієнтів одного з відділів застосовував медичні препарати, які позбавляли свідомості та придушували самоконтроль пацієнтів і вчиняв над ними сексуальні наруги, знімаючи це камеру телефону", — написав адвокат Роман Келемен у Facebook.

За його словами, до поліції звернувся один з пацієнтів лікаря. У підозрюваного вилучили близько 260 фото сексуальної наруги над пацієнтами.

За словами Ганни Дан, наразі лікарю Іршавської лікарні повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Суспільне намагається отримати коментар від підозрюваного, щоб дізнатися всі обставини справи.

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