НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Одеській області на вулиці знайшли мертвого чоловіка у формі
СМЕРТЬПОЛІЦІЯРегіони

В Одеській області на вулиці знайшли мертвого чоловіка у формі

Оновлено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Одеській області на вулиці знайшли мертвого чоловіка у формі
Поліцейський та автомобіль поліції. Фото: ГУНП в Одеській області

У Подільську на Одещині на вулиці виявили тіло чоловіка у військовій формі.

Цю інформацію 8 березня підтвердили Суспільному у пресслужбі поліції Одещини.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.

У Подільську на вулиці знайшли мертвого чоловіка у формі
Вулиця, на якій знайшли мертвого чоловіка у військовій формі. Подільськ, 8 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Одеській області

ОНОВЛЕНО. 12:20. У поліції повідомили, що тіло військовослужбовця знайшли випадкові перехожі на проспекті Шевченка близько 7:00.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. За це загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На фронті загинув військовий з Одещини
На фронті загинув військовий з Одещини
Поховали двох сержантів: у Хмельницькому попрощалися з Сергієм Бурдельним та Віталієм Кметем
Поховали двох сержантів: у Хмельницькому попрощалися з Сергієм Бурдельним та Віталієм Кметем
У Шостці поховали військовослужбовця Олександра Єфременка
У Шостці поховали військовослужбовця Олександра Єфременка
На війни загинув український військовий з Покровської громади
На війни загинув український військовий з Покровської громади
На початок