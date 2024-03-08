В Одеській області на вулиці знайшли мертвого чоловіка у формі

У Подільську на Одещині на вулиці виявили тіло чоловіка у військовій формі.

Цю інформацію 8 березня підтвердили Суспільному у пресслужбі поліції Одещини.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.

Вулиця, на якій знайшли мертвого чоловіка у військовій формі. Подільськ, 8 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Одеській області

ОНОВЛЕНО. 12:20. У поліції повідомили, що тіло військовослужбовця знайшли випадкові перехожі на проспекті Шевченка близько 7:00.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. За це загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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