В Одесі у пожежі загинула жінка

В Одесі 7 березня після гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
Про це 8 березня повідомили у ДСНС в Одеській області.
Про пожежу по вулиці Євгена Чикаленка рятувальників повідомили ввечері. прибувши на місце, ті встановлено, що горить домашнє майно у квартирі на третьому поверсі 16-поверхового будинку.
Загасили пожежу за близько 15 хвилин, на місці виявили загиблу жінку 1968 року народження. Причина пожежі та збиток встановлюються.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області