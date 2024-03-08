В Одесі у пожежі загинула жінка

В Одесі 7 березня після гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Про це 8 березня повідомили у ДСНС в Одеській області.

Про пожежу по вулиці Євгена Чикаленка рятувальників повідомили ввечері. прибувши на місце, ті встановлено, що горить домашнє майно у квартирі на третьому поверсі 16-поверхового будинку.

Загасили пожежу за близько 15 хвилин, на місці виявили загиблу жінку 1968 року народження. Причина пожежі та збиток встановлюються.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області