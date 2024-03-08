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Знайшли за ДНК. На Франківщині поховають морпіха Віктора Архитка, який два роки тому зник при обороні Маріуполя
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Знайшли за ДНК. На Франківщині поховають морпіха Віктора Архитка, який два роки тому зник при обороні Маріуполя

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Знайшли за ДНК. На Франківщині поховають морпіха Віктора Архитка, який два роки тому зник при обороні Маріуполя
Фото: Facebook/Рогатинська МТГ

За допомогою ДНК-експертизи підтвердили загибель морського піхотинця з Івано-Франківщини Віктора Архитка, який майже два роки вважався зниклим безвісти. Боєць поліг 12 квітня 2022 року при обороні Маріуполя на Донеччині.

Про смерть земляка повідомили на Facebook-сторінці Рогатинської міської територіальної громади.

Віктор Архитко народився 2 грудня 1976 року в місті Ланівці Тернопільської області. У 1980 разом з батьками переїхав у Рогатин. Після закінчення загальноосвітньої школи № 2 навчався в Рогатинському аграрному фаховому коледжі, згодом — у Чернівецькому транспортному фаховому коледжі. У 1994 році пройшов строкову службу в танкових військах.

"Весь свій трудовий шлях пов’язав із залізницею. Працював у Ходорівській дистанції колії ПЧ-18. У 2006 Віктор створив сім’ю, в якій народилися троє дітей — сини Володимир, Василь, дочка Вікторія", — пишуть на сторінці громади.

Вперше старший сержант Віктор Архитко став на захист країни, беручи участь в АТО у 2016 році. Тоді він підписав контракт та служив у морській піхоті.

"Захищаючи Маріуполь, отримав перелом ключиці та кульові поранення в ноги. Далі — довготривале лікування. Мріючи стати офіцером, для здобуття вищої освіти у 2017 році захисник вступив у Бережанський агротехнічний інститут. Проте серцем був разом з побратимами на полі бою", — йдеться у повідомленні.

27 квітня 2020 року боєць вдруге мобілізувався. 24 лютого 2022 року головний сержант Віктор Архитко разом з морськими піхотинцями боронив Маріуполь. Воїн служив командиром гармати розрахунку самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Військовослужбовець час від часу телефонував та писав до рідних: "Ми — живі, Маріуполь — наш, скажи всім, що я воюю".

2 березня 2022 року рідні востаннє спілкувалися з Віктором. Боєць просив триматися, запевняв, що "вони стоять і вистоять".

17 квітня того ж року родина отримала звістку від побратимів, що бригада, в якій був і Віктор Архитко, потрапила у російський полон.

"Скільки переглянуто найріднішими відео, фото з надією побачити близьку людину… Як боляче було шукати схожість у кожному полоненому і плекати віру, що це — він, саме їхній Вітя. Знає лише один Бог", — йдеться у дописі.

1 березня 2024 року родині повідомили, що Віктор Архитко загинув. За допомогою ДНК-експертизи підтвердили збіг з батьком воїна на 99,9%. Без найріднішої людини залишилися батьки, діти Володимир, Вікторія та Василь, брат, сестра, племінники та дружина Вікторія.

8 березня о 12:00 з боку Івано-Франківська до Рогатина прибуде скорботний кортеж з тілом полеглого воїна. На головній площі міста відбудеться поминальна панахида та церемонія прощання. Згодом траурна колона вирушить до села Верхня Липиця. Там відбудеться парастас за загиблим воїном. Поховають бійця 9 березня о 13:00.

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