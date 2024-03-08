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На Сумщині тимчасово закриють рух понтонною переправою через річку Сейм: що відомо
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На Сумщині тимчасово закриють рух понтонною переправою через річку Сейм: що відомо

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9 березня з 7:00 до 12:00 рух понтонною переправою по автомобільній дорозі Р-44 Суми — Путивль — Глухів та Чумакове буде закрито. Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт.

Про це зазначили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області.

Якими дорогами буде об'їзд для великовагових транспортних засобів

  • Т-19-10 Конотоп — Буринь — Чумакове;
  • Р-61 Батурин — Конотоп — Суми;
  • Р-60 Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин;
  • Т-19-11 Мутин — Путивль.
На Сумщині тимчасово закриють рух понтонною переправою через річку Сейм: що відомо
Карта: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області

Для легкових транспортних засобів об’їзд можливий дорогами місцевого та комунального значень, додали у повідомленні.

3 квітня 2022 року російські військові зруйнували міст через Сейм на Сумщині. У вересні 2023 року біля села Чумакове відкрили тимчасову переправу.

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