9 березня з 7:00 до 12:00 рух понтонною переправою по автомобільній дорозі Р-44 Суми — Путивль — Глухів та Чумакове буде закрито. Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт.

Про це зазначили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області.

Якими дорогами буде об'їзд для великовагових транспортних засобів

Т-19-10 Конотоп — Буринь — Чумакове;

Р-61 Батурин — Конотоп — Суми;

Р-60 Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин;

Т-19-11 Мутин — Путивль.

Карта: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області

Для легкових транспортних засобів об’їзд можливий дорогами місцевого та комунального значень, додали у повідомленні.

3 квітня 2022 року російські військові зруйнували міст через Сейм на Сумщині. У вересні 2023 року біля села Чумакове відкрили тимчасову переправу.

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