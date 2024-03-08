НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Швеції затримали чотирьох підозрюваних у плануванні терактів
ШвеціяТЕРАКТПодіїСвіт

У Швеції затримали чотирьох підозрюваних у плануванні терактів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Столиця Швеції
Стокгольм, Швеція. Стокгольм, Швеція, ілюстративне фото: AP

Шведська служба безпеки (Sapo) оголосила в четвер про затримання чотирьох людей, пов'язаних із підготовкою терористих актів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті служби безпеки Швеції Sapo.

Згідно з даними, чотирьох людей арештували під час операції, проведеної спільно з поліцією. У кількох місцях було проведено обшуки.

"7 березня поліція безпеки спільно з поліцейським управлінням Швеції провели операцію, під час якої було затримано чотирьох людей. Їх підозрюють у підготовці терористичних злочинів та злочинах із застосуванням зброї", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справа стосується насильницького ісламістського екстремізму, у якому поліція безпеки також бачить зв’язки з серйозною організованою злочинністю.

Попереднє розслідування проводить поліція охорони під керівництвом прокурорів ГУНП.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Швеція
Швеція офіційно приєдналася до НАТО — Держдеп США
Швеція офіційно приєднається до НАТО 7 березня — Білий дім
Швеція офіційно приєднається до НАТО 7 березня — Білий дім
Новий президент Угорщини підписав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО
Новий президент Угорщини підписав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО
НАТО
На півночі Європи стартували навчання НАТО Nordic Response-2024
На початок