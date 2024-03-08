У Швеції затримали чотирьох підозрюваних у плануванні терактів

Шведська служба безпеки (Sapo) оголосила в четвер про затримання чотирьох людей, пов'язаних із підготовкою терористих актів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті служби безпеки Швеції Sapo.

Згідно з даними, чотирьох людей арештували під час операції, проведеної спільно з поліцією. У кількох місцях було проведено обшуки.

"7 березня поліція безпеки спільно з поліцейським управлінням Швеції провели операцію, під час якої було затримано чотирьох людей. Їх підозрюють у підготовці терористичних злочинів та злочинах із застосуванням зброї", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справа стосується насильницького ісламістського екстремізму, у якому поліція безпеки також бачить зв’язки з серйозною організованою злочинністю.

Попереднє розслідування проводить поліція охорони під керівництвом прокурорів ГУНП.