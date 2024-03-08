Посольство США попередило про можливі теракти у Москві

Посольство США у Москві попередило американських громадян про можливі теракти в російській столиці у найближчі дві доби.

Попередження опублікували на сайті американського дипломатичного відомства. Також Державний департамент США випустив власне попередження на платформі X.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом атакувати великі зібрання у Москві, зокрема концерти", — йдеться у повідомленні.

Громадянам США рекомендують уникати великих скупчень у Москві упродовж наступних 48 годин. Американців також закликають стежити за оновленнями у місцевих ЗМІ та бути уважними до того, що відбувається навколо.

Аналогічне попередження випустило на своєму сайті МЗС Великої Британії. Громадянам Британії рекомендують повністю утриматися від поїздок до Росії або розглянути можливість залишити країну.

Держдеп США підвищив рівень небезпеки подорожей до Росії до максимальної, четвертої позначки.