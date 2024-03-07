Шестеро людей, серед них четверо дітей, загинули в результаті масового вбивства у столиці Канади — Оттаві. Підозрюваного затримали, ним виявився 19-річний громадянин Шрі-Ланки.

Про це пише CBC News.

"Відділ з розслідування вбивств поліції Оттави розслідує смерть шести осіб, чиї тіла було виявлено незадовго до 23:00 минулої ночі. Одну людину було затримано, поточної загрози громадській безпеці немає", — йдеться у заяві поліції Оттави в соцмережі X (колишній Twitter).

Як виявилося, поліція відреагувала на дзвінок у службу 911 та виявила на місці тіла шістьох загиблих. Спочатку повідомлялося про масову стрілянину, однак з’ясувалося, що вбивця використав холодну зброю.

Поліція ідентифікувала п'ятьох жертв як сім'ю новоприбулих до Канади зі Шрі-Ланки. Це 35-річна жінка та її четверо дітей віком 7, 4, 2 років та двомісячне немовля.

Також був убитий знайомий родини — 40-річний чоловік. Ще одного чоловіка поранено, він у лікарні в стабільному стані.

Підозрюваним виявився 19-річний громадянин Шрі-Ланки Фебріо Де-Зойса. Його звинувачують у шести пунктах у вбивстві першого ступеня та в одному замаху на вбивство. Поліція попередньо повідомила, що у Канаді він був студентом. Причини його вчинку з’ясовують.

Відомо, що підозрюваний Де-Зойса також був знайомим убитої сім'ї та жив у тому самому будинку на момент вбивства. Його заарештували за 15 кілометрів від центру Оттави. Це масове вбивство є одним із найтрагічніших в історії Оттави.

Відповідаючи на запитання про інцидент у четвер, прем'єр-міністр Джастін Трюдо висловив свої співчуття.

"Очевидно, що наша перша реакція — це шок і жах на це жахливе насильство. Ми очікуємо, що громада підтримає родину та друзів, як це завжди роблять канадці", — сказав Трюдо.