Зеленський 8 березня відвідає Туреччину

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 березня, з офіційним візитом відвідає Туреччину. Зокрема, глава України обговорить із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом російсько-українську війну, "зернову угоду", перспективи миру в регіоні та зміцнення двосторонніх відносин.

Про це повідомили у директораті з комунікацій президента Туреччини 7 березня.

"У межах візиту буде детально обговорено перебіг війни, яка триває між Україною та Росією, останню ситуацію в контактах щодо продовження угоди про "зерновий коридор", а також пошук сталого миру в регіоні", — заявили там.

Також очікується, що президенти України та Туреччини обговорять подальші двосторонні відносини між державами.

Зранку 8 березня в Офісі президента України підтвердили інформацію про візит Зеленського у Туреччину.

"Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері. Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

Востаннє Зеленський відвідував Туреччину у липні минуло року.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС і ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

Росія 17 липня 2023 року направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня 2023 року, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня 2023 року у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.