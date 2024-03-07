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У Дніпрі та Жовтих Водах тимчасово вимикатимуть світло на деяких вулицях: адреси
ЕлектроенергіяРегіони

У Дніпрі та Жовтих Водах тимчасово вимикатимуть світло на деяких вулицях: адреси

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У Дніпрі та Жовтих Водах тимчасово вимикатимуть світло на деяких вулицях: адреси
Суспільне Дніпро

У Дніпрі та Жовтих Водах через проведення планових ремонтних робіт тимчасово вимикатимуть світло на деяких вулицях 8 березня.

Про це мовиться у Telegram-каналі компанії "ЦЕК".

У Дніпрі з 08:00 до 17:00 не буде електроенергії за адресами:

  • вул. Незалежності (Титова), 18а.

У Жовтих Водах з 08:00 до 17:00 світло відключатимуть за адресами:

  • вул. Авангардна: 3-15 (непарні), 16, 18-24, 25А, 28, 30, 34, 36;
  • вул. Богуна: 1г, 96;
  • пров. Ентузіастів: 2, 4, 6;
  • пров. Межевий: 1, 3-11, 13-26;
  • пров. Молодіжний: 27, 29, 31, 33;
  • вул. Олімпійська: 1;
  • пров. Стовби: 1, 2, 4, 6, 7;
  • роз`їзд Тищенко.

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