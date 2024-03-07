Кліщі на Хмельниччині: є перші інфіковані

З початку 2024 року на Хмельниччині зафіксували сім випадків укусів кліщів, троє з них виявились зараженими кліщовими бореліями — хвороба Лайма. За аналогічний період 2023 року було зафіксовано чотири таких випадки, два з яких були позитивними.

Як уберегтись від укусів кліщів та що робити, якщо виявили на тілі кліща розповів Суспільне Хмельницький головний державний санітарний лікар Хмельниччини Микола Габрикевич.

Підвищена активність кліщів починається з квітня, втім і зараз вже фіксуються поодинокі випадки укусів й зараження хворобою Лайма, сказав Микола Габрикевич.

Як уберегтися від кліщів

Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Обирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, бажано вдягнути штани й заправити їх у шкарпетки.

Покривайте голову головним убором — кепкою, панамкою, косинкою і закрийте шию.

Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно, коли час дії мине.

На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч: саме там кліщів найбільше.

Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20–25 м. Кліщ чіпляється до одягу й залишається нерухомим, поки людина активно рухається. Коли ви зупинитесь, кліщ шукає місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до кількох днів.

Кліщ чіпляється до одягу й залишається нерухомим, поки людина активно рухається. Коли ви зупинитесь, кліщ шукає місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до кількох днів.

Оглядайте себе та своїх близьких кожні дві години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус.

Одразу після повернення додому ще раз огляньте близьких, дітей і себе.

Удома виперіть і попрасуйте одяг. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а і згодом, перекочувавши з одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

Перевірте речі, які принесли з прогулянки (підстилки, сумки тощо).

Якщо на природу брали домашнього улюбленця — його також слід оглянути на наявність кліщів.

Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2–3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується в розмірах.

Як уберегтись від кліщів. Ілюстрація: Суспільне Хмельницький

Що робити, якщо ви виявили на тілі кліща

Не тисніть та не виривайте.

Не заливайте олією або ж спиртом.

Зверніться до травмпункту, де вам допоможуть витягнути кліща і проконсультують щодо подальших дій.

Якщо поблизу немає лікаря, обережно викрутіть кліща обертальними рухами пінцетом або через марлю.

Продезінфікуйте місце укусу.

Здайте кліща на лабораторне дослідження.

Протягом трьох тижнів спостерігайте за своїм станом: щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися — негайно зверніться до лікаря.

Які захворювання можуть викликати укуси кліща

Не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань, однак їхні укуси можуть загрожувати людині близько 150 недугами. Найбільш небезпечні з них:

Кліщовий вірусний енцефаліт.

Хвороба Лайма.

Кліщовий вірусний енцефаліт. Починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушення сну. При цьому захворюванні переважно уражається центральна нервова система, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках — до летальних наслідків. Вірус зберігається в організмі іксодового кліща. Заразитися можна не лише під час укусу кліща, але також якщо випадково його розчавити або розчесати місце укусу.

Хвороба Лайма. Першим проявом є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі й млявість. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м’язів, нервової й серцево-судинної системи, і навіть до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.

Що робити, якщо виявили на тілі кліща. Ілюстрація: Суспільне Хмельницький

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