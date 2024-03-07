Кліщі на Хмельниччині: є перші інфіковані

З початку 2024 року на Хмельниччині зафіксували сім випадків укусів кліщів, троє з них виявились зараженими кліщовими бореліями — хвороба Лайма. За аналогічний період 2023 року було зафіксовано чотири таких випадки, два з яких були позитивними.
Як уберегтись від укусів кліщів та що робити, якщо виявили на тілі кліща розповів Суспільне Хмельницький головний державний санітарний лікар Хмельниччини Микола Габрикевич.
Підвищена активність кліщів починається з квітня, втім і зараз вже фіксуються поодинокі випадки укусів й зараження хворобою Лайма, сказав Микола Габрикевич.
Як уберегтися від кліщів
- Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Обирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, бажано вдягнути штани й заправити їх у шкарпетки.
- Покривайте голову головним убором — кепкою, панамкою, косинкою і закрийте шию.
- Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно, коли час дії мине.
- На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч: саме там кліщів найбільше.
- Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20–25 м.Кліщ чіпляється до одягу й залишається нерухомим, поки людина активно рухається. Коли ви зупинитесь, кліщ шукає місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до кількох днів.
Кліщ чіпляється до одягу й залишається нерухомим, поки людина активно рухається. Коли ви зупинитесь, кліщ шукає місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до кількох днів.
- Оглядайте себе та своїх близьких кожні дві години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус.
- Одразу після повернення додому ще раз огляньте близьких, дітей і себе.
- Удома виперіть і попрасуйте одяг. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а і згодом, перекочувавши з одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.
- Перевірте речі, які принесли з прогулянки (підстилки, сумки тощо).
- Якщо на природу брали домашнього улюбленця — його також слід оглянути на наявність кліщів.
Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2–3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується в розмірах.
Що робити, якщо ви виявили на тілі кліща
- Не тисніть та не виривайте.
- Не заливайте олією або ж спиртом.
- Зверніться до травмпункту, де вам допоможуть витягнути кліща і проконсультують щодо подальших дій.
- Якщо поблизу немає лікаря, обережно викрутіть кліща обертальними рухами пінцетом або через марлю.
- Продезінфікуйте місце укусу.
- Здайте кліща на лабораторне дослідження.
Протягом трьох тижнів спостерігайте за своїм станом: щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися — негайно зверніться до лікаря.
Які захворювання можуть викликати укуси кліща
Не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань, однак їхні укуси можуть загрожувати людині близько 150 недугами. Найбільш небезпечні з них:
- Кліщовий вірусний енцефаліт.
- Хвороба Лайма.
Кліщовий вірусний енцефаліт. Починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушення сну. При цьому захворюванні переважно уражається центральна нервова система, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках — до летальних наслідків. Вірус зберігається в організмі іксодового кліща. Заразитися можна не лише під час укусу кліща, але також якщо випадково його розчавити або розчесати місце укусу.
Хвороба Лайма. Першим проявом є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі й млявість. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м’язів, нервової й серцево-судинної системи, і навіть до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.
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