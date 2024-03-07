НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кліщі на Хмельниччині: є перші інфіковані
ЗДОРОВ’ЯПОРАДИРегіони

Кліщі на Хмельниччині: є перші інфіковані

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

З початку 2024 року на Хмельниччині зафіксували сім випадків укусів кліщів, троє з них виявились зараженими кліщовими бореліями — хвороба Лайма. За аналогічний період 2023 року було зафіксовано чотири таких випадки, два з яких були позитивними.

Як уберегтись від укусів кліщів та що робити, якщо виявили на тілі кліща розповів Суспільне Хмельницький головний державний санітарний лікар Хмельниччини Микола Габрикевич.

Підвищена активність кліщів починається з квітня, втім і зараз вже фіксуються поодинокі випадки укусів й зараження хворобою Лайма, сказав Микола Габрикевич.

Як уберегтися від кліщів

  • Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Обирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, бажано вдягнути штани й заправити їх у шкарпетки.
  • Покривайте голову головним убором — кепкою, панамкою, косинкою і закрийте шию.
  • Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно, коли час дії мине.
  • На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч: саме там кліщів найбільше.
  • Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20–25 м.
    Кліщ чіпляється до одягу й залишається нерухомим, поки людина активно рухається. Коли ви зупинитесь, кліщ шукає місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до кількох днів.
Кліщ чіпляється до одягу й залишається нерухомим, поки людина активно рухається. Коли ви зупинитесь, кліщ шукає місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до кількох днів.
  • Оглядайте себе та своїх близьких кожні дві години прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус.
  • Одразу після повернення додому ще раз огляньте близьких, дітей і себе.
  • Удома виперіть і попрасуйте одяг. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а і згодом, перекочувавши з одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.
  • Перевірте речі, які принесли з прогулянки (підстилки, сумки тощо).
  • Якщо на природу брали домашнього улюбленця — його також слід оглянути на наявність кліщів.
Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2–3 дні: на місці укусу з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується в розмірах.
Кліщі на Хмельниччині: є перші інфіковані
Як уберегтись від кліщів. Ілюстрація: Суспільне Хмельницький

Що робити, якщо ви виявили на тілі кліща

  • Не тисніть та не виривайте.
  • Не заливайте олією або ж спиртом.
  • Зверніться до травмпункту, де вам допоможуть витягнути кліща і проконсультують щодо подальших дій.
  • Якщо поблизу немає лікаря, обережно викрутіть кліща обертальними рухами пінцетом або через марлю.
  • Продезінфікуйте місце укусу.
  • Здайте кліща на лабораторне дослідження.
Протягом трьох тижнів спостерігайте за своїм станом: щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися — негайно зверніться до лікаря.

Які захворювання можуть викликати укуси кліща

Не всі кліщі переносять збудників небезпечних захворювань, однак їхні укуси можуть загрожувати людині близько 150 недугами. Найбільш небезпечні з них:

  • Кліщовий вірусний енцефаліт.
  • Хвороба Лайма.

Кліщовий вірусний енцефаліт. Починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушення сну. При цьому захворюванні переважно уражається центральна нервова система, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках — до летальних наслідків. Вірус зберігається в організмі іксодового кліща. Заразитися можна не лише під час укусу кліща, але також якщо випадково його розчавити або розчесати місце укусу.

Хвороба Лайма. Першим проявом є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі й млявість. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м’язів, нервової й серцево-судинної системи, і навіть до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.

Кліщі на Хмельниччині: є перші інфіковані
Що робити, якщо виявили на тілі кліща. Ілюстрація: Суспільне Хмельницький

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
В Ірпені в суботу, 23 березня 2024 року, відбудеться масовий забіг Єднання України 2024
В Ірпені проведуть забіг "Єднання України 2024"
Міноборони
"Офіцерське звання за 40 днів". Міноборони запроваджує нову систему навчання для мобілізованих медиків
Військовий ПТСР
За три роки кількість пацієнтів з ПТСР в Україні зросла майже у чотири рази — МОЗ
Протоієрей Іван Шубин
"Людина очищається духовно, а обмеження в їжі — допоміжне": протоієрей з Кропивницького про піст
На початок