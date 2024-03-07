Другу теплицю у Теофіполі, що на Хмельниччині, встановлюють за кошти гранту. Її розміри 500 квадратних метрів й там цьогоріч планували висаджувати розсаду. Овочі, вирощені у двох теплицях, мали частково продати, аби заплатити заробітну платню працівникам, решту — безоплатно роздати громаді.

Як розповів Суспільне Хмельницький директор комунального підприємства "Теофіпольлісвод" Юрій Мельник, наразі роботи у теплиці призупинені. У чому причина і що роблять у першій, спорудженій торік теплиці — у нашому матеріалі.

Овочівниця комунального підприємства Ірина Мацюк працює у першій теплиці збудованій торік за кошти гранту. Зараз жінка висаджує насіння баклажанів.

"Висіваємо по одній насінині, бо це насіння закордонне, воно хороше, добре проростає. Також у нас буде посів ранньої й пізньої капусти, цвітної капусти, будуть помідор різних сортів, кабачок, огірок", — розповіла Ірина.

Ірина в теплиці висаджує насіння баклажанів, березень 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Другу теплицю площею 500 квадратних метрів у Теофіполі встановлюють поряд із зведеною торік, каже Юрій Мельник. Встановлюють за кошти гранту від благодійного фонду: "Нам надали близько 20 тисяч євро на будівництво такої теплиці, як першої".

Будівництво нової теплиці довелось призупинили, бо фахівців монтажу мобілізували, говорить Юрій Мельник: "Стоїть теплиця на "заморозці", але з цього тижня нам обіцяють відправити будівельників й допрацювати теплицю. У нас було в планах висіяти огірок тепличний до Паски".

Теплиця, яку збудували в громаді у 2023 році, поруч з нею недобудована друга теплиця, березень 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Грант зі встановлення нової теплиці має умови, каже директор. Серед них — працевлаштування місцевих та безоплатна передача громаді вирощених овочів на суму 10% від вартості обладнання.

Торік у межах цього гранту передали громаді чотири тонни моркви, розповідає заступниця селищного голови Юлія Карбовська: "Роздали в лікарню й навчальні заклади. В цьому році ми думаємо над програмою підтримки малозахищених верств населення, військовослужбовців".

В теплиці, які встановили у 2023 році, вже збирають врожай редиски, березень 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Першу теплицю, в якій зараз висівають овочі, встановили в Теофіполі торік за кошти іншого гранту — задля продовольчої безпеки громади, каже Юрій Мельник. Тоді роздали безкоштовно 35 тисяч стеблин розсади жителям громади. Решту продали. Вторговані кошти спрямували, зокрема на зарплати та розвиток підприємства.

"У серпні 2023 проєкт закінчився. У нас була спекотна погода. Залишилася теплиця, ми на відкритому ґрунті висіяли томати, огірки, кабачки. Продали їх на місцевих ринках, магазинах, супермаркетах", — пригадує Юрій Мельник.

У теплиці росте петрушка, листя салатів, редиска, березень 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Під будівництво теплиць селищна рада передала у власність комунальному підприємству земельну ділянку площею три гектари, говорить Юлія Карбовська: "Ділянка була захаращена, вони її розчистили. Додатково ми їм передали майже 100 гектарів землі, де вони вирощують сою й овочі. Крім того, ми їм спрямували кошти під програму "Підтримки комунального підприємства", торік — близько двох мільйонів".

Загалом, зі слів Юлії Карбовської, у громаді планують звести комплекс із п’яти теплиць, де вирощуватимуть розсаду й овочі.

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