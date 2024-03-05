На Хмельниччині попрощались з захисником Віктором Городовим

Сьогодні, восьмого березня, в Антонінській громаді Хмельниччини попрощались з солдатом Віктором Городовим. Військовослужбовцю назавжди 54 роки.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла фахівчиня по роботі зі ЗМІ Антонінської громади Анна Поплавська.

За її словами, Віктор Городовий родом з села Севрюки Антонінської громади.

До лав Збройних Сил України Віктора Городового мобілізували 24 лютого 2022 року. На фронті захисник був стрільцем, розповіла Анна Поплавська.

Загинув Віктор Городовий п'ятого березня 2024 року. Життя солдата обірвалось у боях на території Запорізької області.

Зі слів Анни Поплавської, поховали захисника на місцевому кладовищі села Севрюки Антонінської громади.

У Віктора Городового залишилось дві доньки й сестра, каже Анна Поплавська.

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