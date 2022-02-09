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Очільницю департаменту освіти Полтавщини погодили на посаду заступниці голови Харківської ОДА
МІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Очільницю департаменту освіти Полтавщини погодили на посаду заступниці голови Харківської ОДА

Ігор Ізотов
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Очільницю департаменту освіти Полтавщини погодили на посаду заступниці голови Харківської ОДА Суспільне Полтава

Кандидатуру Віти Ковальської, яка очолює департамент освіти Полтавщини, погодили на посаду заступницею голови Харківської ОДА. Про це стало відомо із трансляції засідання Кабміну 9 лютого.

«Я поки перебуваю у відпустці. Офіційне призначення відбудеться тільки після підпису голови Харківської ОДА», - повідомила Суспільному Віта Ковальська.

За словами речника Полтавської ОДА Максима Ковальова, поки виконувати обов’язки директора департаменту освіти Полтавщини буде Галина Власюк, яка є заступницею.

Віті Ковальській – 42 роки. Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Потім там викладала. Також була деканом юридичного факультету у Дніпровському університеті внутрішніх справ. Після чого працювала професоркою кафедри Державного університету інфраструктури та технологій. У січні 2020-го вона стала радницею тодішнього голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова з питань освіти. А у березні того ж року очолила обласний департамент освіти.

Що відомо:

  • Олега Синєгубова, який майже два роки був головою Полтавської ОДА, президент призначив очолити Харківську обласну адміністрацію 24 грудня 2021.
  • Згідно з інформацією Харківської ОДА, нині у Олега Синєгубова є чотири заступники: Роман Семенуха, Олександр Скакун, Михайло Харнам та Михайло Черняк.
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