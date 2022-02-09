Кандидатуру Віти Ковальської, яка очолює департамент освіти Полтавщини, погодили на посаду заступницею голови Харківської ОДА. Про це стало відомо із трансляції засідання Кабміну 9 лютого.

«Я поки перебуваю у відпустці. Офіційне призначення відбудеться тільки після підпису голови Харківської ОДА», - повідомила Суспільному Віта Ковальська.

За словами речника Полтавської ОДА Максима Ковальова, поки виконувати обов’язки директора департаменту освіти Полтавщини буде Галина Власюк, яка є заступницею.

Віті Ковальській – 42 роки. Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Потім там викладала. Також була деканом юридичного факультету у Дніпровському університеті внутрішніх справ. Після чого працювала професоркою кафедри Державного університету інфраструктури та технологій. У січні 2020-го вона стала радницею тодішнього голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова з питань освіти. А у березні того ж року очолила обласний департамент освіти.

Що відомо: