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Аварія у Хмельницькому: є загиблий й травмована
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Аварія у Хмельницькому: є загиблий й травмована

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У Хмельницькому вночі 13 березня сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії один чоловік загинув, жінка травмувалась. Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, аварія сталась по вулиці Вінницькій у Хмельницькому о 23:45 13 березня. Авто зіткнулось з електроопорою.

"37-річний водій автомобіля "BMW 520" не впорався з керуванням і допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою. В результаті 52-річний пасажир автомобіля загинув на місці події, а 34-річна пасажирка потрапила до лікарні з тілесними ушкодженнями", — говорить Інна Глега.

За фактом аварії, як розповіла поліцейська, слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує ув'язнення терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Розслідування триває, каже Інна Глега.

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