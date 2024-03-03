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Командир 115 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ в Житомирській області залишає посаду
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Командир 115 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ в Житомирській області залишає посаду

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Командир 115 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ в Житомирській області залишає посаду
Фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

3 березня на сторінці у Facebook 115 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ в Житомирській області опублікувано повідомлення полковника Віталія Маковського, що він залишає посаду командира цієї бригади в Збройних Силах України.

У своєму зверненні Віталій Маковський розповів, що мав честь очолювати великий, потужний і бойовий колектив упродовж двох років.

"Ми спільно, пліч-о-пліч з перших днів збройної агресії Росії сформували бригаду, набули бойових навичок та успішно виконували і продовжуємо виконувати бойові завдання. Понад сто родин військовослужбовців бригади не дочекались повернення своїх рідних додому, які ціною власного життя зробили все можливе для того, щоб Україна була незалежною, а наступні покоління українців мали світле майбутнє. Жоден з нас не має права забути або пробачити вкрадене життя кожного українця та українки", — написав полковник Віталій Маковський.
Командир 115 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ в Житомирській області залишає посаду
Фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Також у повідомленні йдеться, що командир пишається великою кількістю офіцерів, сержантів та солдатів, які служать в підрозділах бригади і проявили себе героїчно на полі бою та готові на самопожертву за майбутнє України.

"Я впевнений, що особовий склад 115 окремої бригади територіальної оборони з честю продовжуватиме свій славетний шлях, буде вірний бойовим традиціям, сміливо нищитиме ворога і щодня наближатиме нашу перемогу. Щиро дякую всім військовослужбовцям бригади за вашу щоденну, вкрай важку працю, за безсонні ночі, за незламність в холодних окопах під ворожими обстрілами, за вашу мужність і героїзм, за врятовані життя братів та сестер по зброї, за спокійні будні наших громадян. Дякую керівникам органів державної влади і місцевого самоврядування Житомирської області, всім громадянам, волонтерам і благодійникам, які допомагали і підтримували підрозділи бригади. Завжди відкрито дивився в очі кожному, був чесним та ставився з величезною повагою до кожного офіцера, сержанта та солдата", — написав Віталій Маковський.

Командир 115 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ в Житомирській області залишає посаду
Фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

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