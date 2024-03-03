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У Хмельницькому відбулася акція на підтримку демобілізації військових
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У Хмельницькому відбулася акція на підтримку демобілізації військових

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У Хмельницькому відбулася акція на підтримку демобілізації військових
Рідні військовослужбовців у середмісті Хмельницького з плакатами в руках проводять мирну акцію, березень 2024. Фото: дружина військовослужбовця

Сьогодні, 3 березня, у середмісті Хмельницького відбувся мирний пікет за право на демобілізацію військовослужбовців після 18 місяців служби. Частина рідних військових доєдналися до такої акції в Києві.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла дружина військовослужбовця Юлія.

Цього разу ініціативна група “Хмельницький демобілізація” взяла участь в акції одразу на двох локаціях. Частина людей зібралася у центрі Хмельницького, інші – поїхали до столиці.

За словами дружини військовослужбовця Юлії, учасники акції вимагали від Верховної Ради України внести зміни в законопроєкт №10449 від 30.01.2024. Згідно з яким, однією з підстав для звільнення з військової служби військовослужбовців є безперервна служба під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

У Хмельницькому відбулася акція на підтримку демобілізації військових
Делегація з Хмельницького доєдналася до акції у центрі Києва, березень 2024. Фото: дружина військовослужбовця

"Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Проте, згідно з пропозицією даного законопроєкту, ці терміни написані розмито та трактуються неоднозначно. А саме не зрозуміло, скільки ж все ж таки людині доведеться нести військову службу, бо прописано протягом 36 місяців, а не через 36 місяців. Вже зараз зрозуміло, що строки демобілізації не чіткі та залежатимуть виключно від рішення Ставки", — розповіла Юлія.

У Хмельницькому відбулася акція на підтримку демобілізації військових
Рідні військовослужбовців під час акції у Києві, березень 2024. Фото: дружина військовослужбовця

З її слів, учасники акції вважають за необхідне переглянути норми законопроєкту, чітко визначити терміни, без можливості подвійного трактування, а також розділити термін служби військовослужбовця для звільнення з військової служби в зоні бойових дій та в тилу.

"Пропонуємо, як один із варіантів, для визначення терміну служби, після якого військовослужбовець матиме право на звільнення, зарахування один день служби за два дні, для військовослужбовців, які проходять службу в зоні бойових дій. Інший варіант, це знизити термін служби для військовослужбовців, які проходять службу в зоні бойових дій, до 18 або 24 місяців", — каже Юлія.

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