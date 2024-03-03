Тарасюка вдруге обрали головою НКРЕКП

Члени Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), сьогодні, 3 березня, під час закритого засідання, шляхом таємного голосування обрали її головою Валерія Тарасюка.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Валерій Тарасюк працює у сфері енергетики понад десять років. У період з 2019 по 2022 рік він очолював НКРЕКП. Також він був членом регулятора з 2014 по 2016 рік.

Як повідомляв регулятор, 22 лютого 2024 року закінчився дворічний термін повноважень голови Нацкомісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського. Він очолював НКРЕКП з лютого 2022 року.

У своєму дописі у Facebook Ущаповський повідомив, що залишиться членом НКРЕКП. Він також зазначив, що наразі перед галуззю стоїть критично гостре питання — врегулювання боргової кризи на енергоринку.

"Регулятор з Міністерством енергетики вже розробили перелік необхідних нормативних документів та заходів, які найближчим часом мають бути реалізовані. Вже на позиції члена НКРЕКП я продовжу працювати над впровадженням рішень, необхідних для стабілізації ринка, його подальшого розвитку та інтеграції в ЄС", — написав Ущаповський.