Народний депутат України з групи "Відновлення України" Анатолій Гунько, який представляє Чернігівщину у Верховній Раді, разом зі своєю родиною задекларував квартири, земельні ділянки сотні тисяч євро та доларів США готівкою, а також п'ять автомобілів та доходи.

Про це йдеться у його декларації за 2022 рік в Єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав в кінці січня 2024 року. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році. Більше про деклароване майно Анатолія Гунька та його родини — читайте далі.

Нерухомість та земельні ділянки

Особисто Анатолій Гунько задекларував вісім земельних ділянок у селі Сальне загальною площею у 63 691 м2, які орендує СТОВ "РІД", та ділянку на Київщині у селі Расавка на 1 938 м2.

Дружина нардепа Наталія володіє житловим будинком на 220,6 м2 у Гоголеві на Київщині, трьома земельними ділянками у Зазим'ї на 2 400 м2 та на 2 200 м2 у Гоголеві. На неї зареєстрований дачний будинок на 585,5 м2 у Зазим'ї, квартира на 171,4 м2 у Броварах та квартира у спільній власності на 68,8 м2 у тому ж місті.

Також у її власності є два недобудованих об'єкти у Зазим'ї: басейн на 429,5 м2 та гараж на 228,7 м2.

Годинники, ювелірні вироби та автомобілі

Особисто Анатолій Гунько володіє двома годинниками Rolex та Breguet. Дружина ж має каблучку та сережки Chopard загальною вартістю 385 730 гривень, а також годинник Zenith вартістю у 390 937 гривень.

У власності Гунька чотири автомобілі: Land Rover Range Rover 2014 року випуску, Acura MDX 2008 року випуску, Skoda Octavia A5 2012 року випуску, Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску. Дружина ж володіє BMW 730LD 2018 року випуску.

Також Гунько володіє корпоративними правами Громадської організації "Правозахист Плюс".

Доходи та заощадження

Основним джерелом доходу Анатолія Гунька є зарплатня нардепа за рік — 449 995 гривень, а також 15 174 гривень доходу з оренди, 51 534 гривні пенсії та дохід від продажу рухомого майна компанії "Віді Автострада" — 200 000 гривень.

Водночас основним джерелом доходу дружини Наталії є зарплатня депутатки Київської облради за рік — 1 108 094 гривень. Також вона отримала три подарунки від свого чоловіка на загальну суму — 776 667 гривень, що відповідає заявленій ціні вищезгаданих каблучки, сережок та годинника.

Серед заощаджень Анатолій Гунько задекларував 500 тисяч доларів США та 120 тисяч євро готівкою, а також 23 284 гривні на банківських рахунках. Водночас дружина має 34 055 гривень на банківському рахунку, а у спільній власності подружжя ще є 275 тисяч доларів США готівкою.

Також у нардепа є борг на кредитці у розмірі 397 384 гривень.

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