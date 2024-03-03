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В Івано-Франківській громаді попрощаються з полеглим бійцем Віталієм Олексиним
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В Івано-Франківській громаді попрощаються з полеглим бійцем Віталієм Олексиним

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В Івано-Франківській громаді попрощаються з полеглим бійцем Віталієм Олексиним
Фото: УНІАН

В Івано-Франківській громаді попрощаються з 43-річним військовослужбовцем Віталієм Олексиним.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства "Міська ритуальна служба".

Віталій Олексин народився 20 грудня 1980 року. Загинув на війні 28 лютого 2024 року.

4 березня об 11:00 у селі Микитинці на вулиці Юності, 33 розпочнеться прощання зі загиблим воїном.

Поховають Віталія Олексина цього ж дня о 12:40 на кладовищі села Микитинці.

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