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"Робіть піцу, а не війну": у Черкаси приїхали шотландські волонтери та безоплатно пригощають
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"Робіть піцу, а не війну": у Черкаси приїхали шотландські волонтери та безоплатно пригощають

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&quot;Робіть піцу, а не війну&quot;: у Черкаси приїхали шотландські волонтери та безоплатно пригощають
Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Зозуля

У Черкаси приїхали шотландські волонтери. Вони у власних пересувних печах у присутності людей випікають піцу та гарячою роздають всім охочим.

3 березня волонтери завітали до жителів у районі "вокзалу", повідомила кореспондентка Суспільного Тетяна Зозуля.

Охочі посмакувати "шотландською" піцою вишикувалися в чергу. До Черкас волонтери приїхали вперше, розповіла Суспільному директорка фонду "Мрія", організаторка проєкту Ніна Євтушенко.

"Робіть піцу, а не війну": у Черкаси приїхали шотландські волонтери та пригощають безоплатною піцою
Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Зозуля

Зі слів Ніни Євтушенко, проєкт "робіть піцу, а не війну" започаткували, аби підтримати українців у складний час, додати настрою і душевної теплоти:

"Загалом проєкт діє в Україні майже два роки, у Черкаси ми приїхали вперше", – розповіла Ніна Євтушенко.

"Робіть піцу, а не війну": у Черкаси приїхали шотландські волонтери та пригощають безоплатною піцою
Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Зозуля

"Робіть піцу, а не війну": у Черкаси приїхали шотландські волонтери та пригощають безоплатною піцою
Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Зозуля

"Робіть піцу, а не війну": у Черкаси приїхали шотландські волонтери та пригощають безоплатною піцою
Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Зозуля

За словами організаторки, всі волонтери – іноземці, учасники шотландської благодійної організації "Siobhans Trust". Вони спеціально приїздять в Україну, і в своїх пересувних печах у присутності людей випікають піцу та гарячою роздають всім охочим.

"Робіть піцу, а не війну": у Черкаси 3 березня приїхали шотландські волонтери та пригощають безоплатною піцою
Фото: Суспільне Черкаси / Тетяна Зозуля

Благодійна акція з роздачі піци для всіх охочих триватиме упродовж чотирьох днів — з 3 до 6 березня.

  • 4 березня об 11:00 годині піцу роздаватимуть по вулиці Самійла Кішки, 210 (біля Третьої міської лікарні);
  • 5 березня з 11 години можна поласувати піцою по вул. Олексія Панченка, 3 (мікрорайон Лісовий);
  • 6 березня з 11:00 волонтери працюватимуть біля Центру дитячої та юнацької творчості (вул.Смілянська, 33).

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