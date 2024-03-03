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Після вибухів в районі Феодосії окупанти перекрили ділянку траси "Таврида"
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Після вибухів в районі Феодосії окупанти перекрили ділянку траси "Таврида"

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Дорога, траса
Дорога. Фото ілюстративне: freepik

Окупаційна влада Криму тимчасово обмежила рух трасою "Таврида" у Керченському напрямку в районі Феодосії після того, як там пролунали потужні вибухи вночі. Рух планують повністю відновити до кінця доби.

Про це повідомив "радник" окупаційного глави Криму Олег Крючков на своєму каналі у Telegram.

Об'їзд цієї ділянки можливий за такими напрямками:

  1. Траса "Таврида" — Владиславівка Феодосійського району (колишній Кіровський) — Семисотка Керченського району (колишній Ленінський) — Батальне Керченського району — "Таврида" в прямому і зворотному напрямках;
  2. Траса "Таврида" — Феодосія — Приморський — "Таврида" в прямому і зворотному напрямках;
  3. Траса "Таврида" — Первомайське Феодосійського району (колишній Кіровський) — Феодосія — Приморський — "Таврида" в прямому і зворотному напрямках.

Водночас автобуси міжрегіональних маршрутів регулярних перевезень мають об'їжджати через Феодосію, далі через селище Приморський та на "Тавриду" у прямому та зворотному напрямках. Залізничний транспорт продовжує працювати у звичайному режимі.

Схема об'їзду ділянки "Тавриди" в окупованому Криму
Схема об'їзду ділянки "Тавриди" в окупованому Криму. Фото: Telegram/РІА "Новости"

Українська сторона поки що не коментувала ці дії окупаційної влади Криму.

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