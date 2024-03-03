В окупованій Феодосії чути потужні вибухи

В окупованій Феодосії та за містом було чути більше 10 вибухів.
Про це Суспільному Крим повідомив місцевий житель.
"Вибухи почалися о 2:20 (1:20 за київським часом). Я нарахував вже більше 10 вибухів. Всі вибухи різної сил, від деяких тремтять вікна," - розповів феодосієць.
Інший місцевий мешканець розповів Суспільне Крим, що нарахував вже більше 20 вибухів.
"Вже було десь 25 вибухів, з інтервалами в 2-3 хвилини. Деякі дуже сильні, більшість в районі нафтобази на півночі міста," - сказав місцевий житель.