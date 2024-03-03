Стало відомо, скільки підприємців з'явилося на Дніпропетровщині за рік

Упродовж 2023 року на Дніпропетровщині з'явилося понад 30 тисяч нових бізнесів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, за цим показником область посідає друге місце серед регіонів — після Києва.
Найбільше нових бізнесів було створено у сферах торгівлі та послуг, а також — в ІТ. Зокрема, зазначив він, відкриттю власних справ сприяють державні програми такі, як єРобота. За останньою жителі області впродовж року отримали грантів на суму понад 400 мільйонів гривень.
Що відомо про проєкт єРобота та як податися на грант
- Державний проєкт єРобота був запроваджений урядом у 2022 році для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств та інших господарств.
- Подати заявку на отримання гранту можуть як чинні підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом, а також можна звертатися за консультацією до місцевих органів влади.
Читати ще
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро