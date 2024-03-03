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У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік

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У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік
Працівник ДСНС гасить пожежу у гаражі, березень 2024. Фото: ДСНС у Хмельницькій області

2 березня у Хмельницькому зайнявся гараж. Разом з приміщенням палав і автомобіль BMW. Пожежу рятувальникам вдалося приборкати. Втім, під час неї травмувався 32-річний чоловік.

Про це повідомили у ДСНС Хмельницької області.

У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік
Працівники ДСНС гасять автомобіль BMW, який зайнявся разом із гаражем у Хмельницькому, березень 2024. Фото: ДСНС у Хмельницькій області

За їхньою інформацією, 2 березня о 18:20 до рятувальників м. Хмельницький надійшло повідомлення про займання гаража на проїзді Житньому. На місці виклику працівники ДСНС встановили, що палає гаражне приміщення разом з автівкою BMW на площі 40 кв. м.

У Хмельницькому горів гараж з BMW: травмувався чоловік
Автомобіль BMW після гасіння пожежі, березень 2024. Фото: ДСНС у Хмельницькій області

"Пожежу вдалося ліквідувати вже о 18:35. Під час неї травми отримав 32-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

Причина займання наріз встановлюється фахівцями.

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