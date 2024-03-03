Дефіциту електрики в українській енергосистемі немає — Міненерго

Станом на ранок 3 березня дефіциту електроенергії в українській енергосистемі немає. На поточну добу комерційний імпорт електроенергії в Україну не передбачено. Водночас електрика буде експортуватися до сусідніх країн, загальним обсягом 12200 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві поінформували, що минулої доби в аварійний ремонт було виведено один блок теплової генерації. Також в одній з областей через технічні труднощі були короткострокові порушення в роботі ТЕЦ.

"У резерві є 15 одиниць генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби. Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Графіки відключень не застосовуються", — йдеться у повідомленні.

Стан мереж

У Львівській області з технологічних причин вимикалась повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Обладнання – вже в роботі, усіх споживачів заживлено.

У Полтавській області минулої доби через пошкодження обладнання на підстанції 150 кВ (не пов'язано з бойовими діями) вимикалась повітряна лінія 150 кВ. Внаслідок цього знеструмлювались підприємства, сталися порушення технологічного процесу. Впродовж години всіх споживачів було заживлено.