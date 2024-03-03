НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Дефіциту електрики в українській енергосистемі немає — Міненерго
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаЕнергосистема

Дефіциту електрики в українській енергосистемі немає — Міненерго

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Світло
Лінія електропередач. Фото: УНІАН

Станом на ранок 3 березня дефіциту електроенергії в українській енергосистемі немає. На поточну добу комерційний імпорт електроенергії в Україну не передбачено. Водночас електрика буде експортуватися до сусідніх країн, загальним обсягом 12200 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві поінформували, що минулої доби в аварійний ремонт було виведено один блок теплової генерації. Також в одній з областей через технічні труднощі були короткострокові порушення в роботі ТЕЦ.

"У резерві є 15 одиниць генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби. Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Графіки відключень не застосовуються", — йдеться у повідомленні.

Стан мереж

У Львівській області з технологічних причин вимикалась повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Обладнання – вже в роботі, усіх споживачів заживлено.

У Полтавській області минулої доби через пошкодження обладнання на підстанції 150 кВ (не пов'язано з бойовими діями) вимикалась повітряна лінія 150 кВ. Внаслідок цього знеструмлювались підприємства, сталися порушення технологічного процесу. Впродовж години всіх споживачів було заживлено.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Світло, вимкнення, Дніпро
У Дніпрі 4 березня тимчасово вимкнуть електрику: адреси
НКРЕКП
Тарасюка вдруге обрали головою НКРЕКП
На Сумщині понад 4 тисяч споживачів без електроенергії: що сталося
На Сумщині понад 4 тисяч споживачів без електроенергії: що сталося
У пологовому будинку в Ніжині планують встановити сонячну електростанцію за понад 4,3 млн грн: хто фінансує проєкт
У пологовому будинку в Ніжині планують встановити сонячну електростанцію за понад 4,3 млн грн: хто фінансує проєкт
На початок