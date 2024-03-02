В Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, що живить оборонні заводи

У Росії в Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить оборонні заводи. Те, що вибухає в Росії — відповідальність влади самої Росії, де є небайдужі громадяни, прокоментував ситуацію представник ГУР Андрій Юсов.

Про вибух, зокрема, повідомляє телеграм-канал Mash.

Зазначається, що будівля забезпечує енергією три оборонні підприємства: машинобудівний завод імені Калініна, турбомоторний завод та “Уралмаш”. Вони працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

За інформацією Mash, спрацював саморобний вибуховий пристрій. При цьому, за офіційною версією, вибух був пов'язаний із нібито неполадками на Калінінській підстанції.

За даними Mash, детонація, імовірно, відбулася за таймером. Постраждалих немає.

Повідомляється, що наразі правоохоронці з'ясовують, як саморобний вибуховий пристрій опинився на території підприємства.

"Вибух і яскравий спалах зафіксували поблизу будівлі електричної підстанції на вулиці Шефській у Єкатеринбурзі. За однією з версій, причиною могло стати коротке замикання, повідомили ТАСС у силових структурах", — йдеться у повідомленні ТАСС.

Що кажуть про вибух на електропідстанції у ГУР

“У Росії продовжується деградація інфраструктури. Те, що вибухає в Росії — відповідальність влади самої Росії. Але на цій території справді є небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять усе, щоб власну країну звільнити швидше у єдиний законний спосіб – збройної боротьби проти кривавого путінського режиму”, — сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону “Єдині новини”, коментуючи інцидент.

Раніше стало відомо, що вранці в Санкт-Петербурзі неподалік від нафтобази “Ручьи”стався вибух в житловому будинку, ймовірно, у нього врізався безпілотник.