3 березня в Чернівецькій області попрощаються з військовим Максимом Кириленком, котрий загинув на війні Росії проти України.

Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної ради у Facebook.

Солдат Максим Кириленко був воїном військової частини А4722. Його поховають о 10.00 у селі Клішківці Дністровського району

Кириленко загинув 5 серпня минулого року у Запорізькій області. Опісля його вважали зниклим безвісти. Родина військового проживає на Буковині через початок повномасштабного вторгнення — переїхали сюди із Запорізької області. Максим пішов на фронт разом із молодшим братом. Про це повідомили на сайті Клішковецької територіальної громади.

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