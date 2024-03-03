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Міноборони РФ: над Кримом за ніч збили понад 35 безпілотників
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Міноборони РФ: над Кримом за ніч збили понад 35 безпілотників

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Крим, атака на Крим
Міністерство оборони Росії в Москві. Фото: Getty Images

Міністерство оборони Росії заявило про знищення 38 безпілотників над анексованим Кримом. Вибухи чули в Феодосії.

Про це йдеться у заяві Міноборони.

Близько о пів на другу ночі в Феодосії пролунали вибухи, повідомив Суспільному місцевий житель. Російська влада перекривала рух транспорту Кримським мостом.

"Вибухи почалися о 2:20 (1:20 за київським часом). Я нарахував вже більш ніж 10 вибухів. Всі вибухи різної сил, від деяких тремтять вікна", — розповів феодосієць.

Інший місцевий мешканець розповів Суспільному, що нарахував вже понад 20 вибухів.

За інформацією Міноборони РФ над півостровом збили 38 українських безпілотників. Сили російської ППО нібито збили всі дрони.

У п'ятницю, 1 березня, в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, а перед нею чули звуки, не схожі на роботу ППО. Також два потужні вибухи пролунали в Євпаторії.

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