Швеція надасть Україні спеціальні експортні кредитні гарантії

Шведський уряд ухвалив спеціальні експортні кредитні гарантії для України. Першочергово Києву направлять товари першої потреби, що посприяє економічному розвитку та відновленню.

Про це йдеться в повідомленні National Export Credits Guarantee Board (EKN) Швеції.

Від 1 квітня компанії-експортери зможуть подавати заявки на отримання експортних кредитних гарантій від Шведського експортно-кредитного агентства. Гарантії мають стосуватися експорту в Україну, який може сприяти розвитку та добробуту України.

Також у Києві планують відкрити торгового офісу, який допомагатиме швецьким компаніям.

"Це також конкретний приклад того, як уряд працює над посиленням синергії між допомогою, торгівлею та просуванням бізнесу. Це великий і важливий крок для того, щоб Швеція могла зробити кращий внесок у сприяння торгівлі та інвестиціям у розвиток України", — каже міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл.

Раніше стало відомо, що "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала перший прямий контракт зі шведським виробником. Угода дасть змогу поліпшити забезпечення ЗСУ.

Співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу пришвидшити розбудову власної агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на кращий європейський досвід прозорості процесу придбання необхідних виробів коштом використання та втілення кращих євромоделей.