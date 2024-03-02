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Побив три температурні рекорди: рівненські синоптики розповіли, яким був лютий 2024 року
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Побив три температурні рекорди: рівненські синоптики розповіли, яким був лютий 2024 року

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Село Вілія Острозької громади
11 лютого в селі Вілія Острозької громади. Фото: Суспільне Рівне\Дмитро Сидор

Три температурні рекорди і одне стихійне метеоявище зафіксували в лютому 2024 року. У Рівненському обласному центрі з гідрометеорології проаналізували статистику опадів і температурних показників останнього місяця зими.

Ці дані оприлюднили у Facebook 2 березня.

Згідно з ними, середня температура повітря у лютому була 4-5º тепла, що на 6-7º вище кліматичної норми.

Найхолодніше було 19 лютого, мінімальна температура склала 5-6º морозу; найтепліше — 29 лютого, максимальна температура повітря на Рівненщині досягла позначки 16º тепла.

Також у лютому зафіксували три температурні рекорди:

  • 11 лютого — 8,4° тепла побили попередній максимум, встановлений у 1958 році — 8,1° тепла;
  • 12 лютого — 14,4º тепла побили попередній максимум, встановлений у 2002 році — 10,0º тепла;
  • 29 лютого — 14,8º тепла, попередній рекордний показник цього дня був у 1992 році і становив 12,4º тепла.

Сумарна кількість опадів за місяць по області — 46-52 мм, що становить 131-166% від норми. Також в лютому на метеостанції Сарни зафіксовано одне стихійне метеорологічне явище — сильний вітер, 25 м/с.

Метеозима-2023-2024 в області розпочалася 19 листопада і тривала 93 дні. Метеорологічна весна на Рівненщину прийшла на дев'ять днів раніше календарної. Це сталося 20 лютого.

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