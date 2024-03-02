Обстріли Харківщини: дані ОВА

Артилерійських та мінометних ударів РФ за добу зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Берестове, Піщане та інші. Під російськими авіаударами перебували Берестове та Куп'янськ.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу Вовчанськ обстрілювали двічі. О 13:45 2 березня внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав дах будинку. О 7:20 3 березня внаслідок обстрілу міста пошкоджена будівля закладу освіти;

О 20:50 2 березня під мінометним обстрілом опинилася Олександрівка Богодухівського району, там пошкоджений приватний будинок.

За даними Синєгубова, в обох населених пунктах поранених внаслідок атак немає.