Останні новини Харкова та Харківської області за 3 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
На Печенізькому водосховищі під кригу провалився та загинув рибалка
2 лютого на Печенізькому водосховищі у селищі Старий Салтів на відстані одного кілометра від берега провалився під кригу та загинув рибалка.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Наразі, у зв'язку з підвищенням температури повітря, крига на водоймах вже занадто тонка, або взагалі відсутня. Тому існує значний ризик для життя людей, які нехтують власною безпекою та виходять на кригу.
Родини усіх дітей Куп'янської громади відмовилися від евакуації — начальник міської адміністрації
У Куп'янській громаді станом на 3 березня перебуває 225 дітей. Батьки або опікуни усіх дітей написали відмови від обов'язкової евакуації.
Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Куп'янської міської військадміністрації Андрій Беседін.
"На жаль, ніхто не погоджується виїжджати. Тому зараз розглядаємо питання примусової евакуації, бо росіяни збільшують атаки, саме важким озброєнням: керованими авіабомбами, 500-кілограмовими снарядами, які щодня падають на місто та територію громади", — сказав Беседін.
Для евакуації потрібно зателефонувати на цілодобову гарячу лінію 0 800 33 92 91, або на гарячу лінію Куп'янської МВА для жителів громади +38 098 941 23 00 (щоденно з 9:00 до 16:00).
Під час обстрілу Олександрівки Богодухівського району внаслідок прямого влучання пошкоджений ліцей
Про це Суспільне Харків повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко.
"О 20:40 окупанти артилерією завдали ударів по селу Олександрівка. Пряме влучання у місцевий ліцей, пошкодження отримали чотири приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі. Без жертв", — зазначив Коваленко.
Зранку 3 березня росіяни обстріляли Петропавлівку, поранений 60-річний чоловік
Близько 8:30 росіяни обстріляли Петропавлівку на Купʼянщині. Поранений 60-річний чоловік, його ушпиталили. Триває ліквідація наслідків атаки, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини: дані поліції
З артилерії та мінометів росіяни за добу обстрілювали Малу Вовчу, Басове, Вовчанськ, Старицю, Уди, Дворічну, Берестове, Піщане.
Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
- 3 березня близько 00:06 росіяни обстріляли, попередньо, касетними снарядами селище Подоли. Пошкоджено приватне домоволодіння;
- 2 березня військові РФ здійснили мінометний обстріл села Олександрівка Золочівської громади. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено приватний будинок, а також — електромережу.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Артилерійських та мінометних ударів РФ за добу зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Берестове, Піщане та інші. Під російськими авіаударами перебували Берестове та Куп'янськ.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- За добу Вовчанськ обстрілювали двічі. О 13:45 2 березня внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав дах будинку. О 7:20 3 березня внаслідок обстрілу міста пошкоджена будівля закладу освіти;
- О 20:50 2 березня під мінометним обстрілом опинилася Олександрівка Богодухівського району, там пошкоджений приватний будинок.
За даними Синєгубова, в обох населених пунктах поранених внаслідок атак немає.
Пожежі на Харківщині за добу
Протягом 2 березня рятувальники 28 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена атаками РФ.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
21 раз за добу пожежники гасили вогонь у природних екосистемах, пов’язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету: "Випалено територію площею понад 16 га".
Розмінування Харківщини за добу
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 19 вибухонебезпечних предметів, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 3 березня
- Протягом минулої доби росіяни завдали авіаудару по Берестовому Харківської області;
- У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку армія РФ здійснила чотири атаки у районі Табаївки, усі відбиті.
У Харкові трамваї №6, №8, №16, №16А та №27 змінять маршрути 3 березня
Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в'їзду Семиградського до вул. Героїв Праці, а також на Салтівському шосе та у пров. Салтівському припинять з 09:30 до 15:00 3 березня. Це пов'язано з ремонтом трамвайної колії, повідомила пресслужба міськради.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
- №6: розворотне коло "Південний вокзал" — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — пл. Сергіївська — пл. Павлівська — пл. Конституції — просп. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників.
- №8: розворотне коло "Вул. Одеська" — просп. Байрона — вул. Морозова — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — пл. Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників.
- №16, 16А: розворотне коло "Салтівське" — пр. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
- №27: розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк" — вул. Шевченка — вул. Героїв Праці — просп. Тракторобудівників — розворотне коло "Салтівське".
Погода у Харкові та області на 3 березня: дані обласного гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів;
- Вітер східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 4º морозу до 1º тепла, вдень 2-7º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3º морозу, вдень 3-5º тепла.