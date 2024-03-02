Генштаб: росіяни намагаються прорвати оборону на Новопавлівському напрямку

На фронті протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ, де росіяни 22 рази намагалися прорвати оборону. Загалом окупанти РФ завдали 1 ракетний та 48 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 2 березня.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Свеса Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів війська РФ зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Бачівськ, Велика Берізка, Покровка, Басівка, Павлівка Сумської області; Мала Вовча, Басове, Вовчанськ, Стариця, Уди Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти РФ 4 рази атакували українські позиції в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Росіяни завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів РФ опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Берестове, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак росіян в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося прорвати оборону українських військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 11 атак війська РФ в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де росіяни намагалися покращити своє тактичне положення. Військо РФ завдало авіаційного удару в районі населеного пункту Північне Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Андріївка та Васюківка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. Військо РФ завдало авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де росіяни 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Георгіївка, Водяне, Урожайне та Богоявленка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів РФ опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку військо РФ провело 1 безуспішну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Завдало авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Рівнопіль, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Росіяни здійснили 1 безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Качкарівка, Львове, Херсон, Станіслав, Томина Балка, Інженерне та Козацьке Херсонської області.

Повітряні Сили надвечір збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська. Повітряні Сили ЗСУ сьогодні надвечір збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб росіян.