У Донецькій області загинув сержант Андрій Білоус з Бурштина, що на Івано-Франківщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Бурштинської міської ради.

Андрій Білоус народився у 1977 році. Чоловік з перших днів великої війни захищав країну на передовій. Служив командиром відділення зенітного ракетного-артилерійського дивізіону однієї з військових частин.

"Андрій — наш герой. Він — приклад справжнього чоловіка, який з перших днів повномасштабного вторгнення повернувся із-за кордону і добровольцем пішов на фронт. Про нього згадують, як про життєрадісну людину, яка ніколи не втрачала оптимізму та віри в перемогу", — йдеться у дописі.

Воїн прийняв свій останній бій 1 березня 2024 року.

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