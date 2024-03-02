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На Чернігівщині попрощалися із солдатом, штаб-сержантом та капітаном Збройних сил України
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На Чернігівщині попрощалися із солдатом, штаб-сержантом та капітаном Збройних сил України

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На Чернігівщині попрощалися із солдатом, штаб-сержантом та капітаном Збройних сил України
ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

На Чернігівщині 2 березня попрощалися з трьома військовими ЗСУ — Віталієм Вареником, Миколою Усенком та Володимиром Драбом. Вони загинули у боях на Харківщині та Луганщині.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Солдат Віталій Вареник народився 12 жовтня 1977 року на Коропщині. Закінчив школу, далі опанував фах тракториста. Проживав у рідному селі Жовтневе, але з часом разом з родиною переїхав на постійне місце проживання до Носівки. Працював у Києві на КП "Носівка-Комунальник", займався будівельною справою.

З початком повномасштабного вторгнення долучився до добровольчого формування територіальної громади. У лютому 2023 року став до лав ЗСУ на посаду старшого водія-гранатометника. Загинув 22 лютого 2024 року у бою на Харківщині. Попрощалися з бійцем та поховали його у Носівці.

Штаб-сержант Микола Усенок народився 6 червня 1985 року у Чернігові. Закінчив загальноосвітню школу №30, а після неї — Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. У 2007-2008 роках проходив військову службу в Житомирі у складі аеромобільної десантної бригади (нині — десантно-штурмова), а після неї — у лавах Нацгвардії.

Загиблий штаб-сержант Микола Усенок з Чернігівщини
Микола Усенок. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

З перших днів повномасштабної війни боронив Чернігівщину у складі лав ТрО. З серпня 2023 року разом з побратимами вирушив боронити східні кордони України. Загинув 14 січня 2024 року у бою на Луганщині, рятуючи побратимів. Попрощалися з ним у Чернігові в Катерининській церкві, а поховали на кладовищі "Яцево".

Капітан Володимир Драб народився 15 квітня 1966 року в селі Червоні Партизани. Там закінчив місцеву школу, переїхав до Ніжина та навчався в ПТУ №2. Строкову військову службу проходив в республіці Афганістан, де отримав контузію. Далі працював будівельником. У 2015 році пройшов військову перепідготовку, після чого йому присвоїли звання капітана запасу ЗСУ.

Загиблий капітан Володимир Драб з Чернігівщини
Володимир Драб. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

З першого дня повномасштабного ворожого вторгнення добровольцем долучився до лав ТрО та став на захист Чернігівщини. У серпні минулого року разом з побратимами вирушив боронити Луганщину на посаді командира взводу. 14 січня 2024 року під час чергового зіткнення з ворогом отримав тяжке поранення та повторну контузію. Не дивлячись на це, намагався на собі витягнути з поля бою пораненого побратима, але в нього влучила російська куля й він загинув. Попрощалися з бійцем та поховали його на кладовищі Ніжина.

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