Сум'яни здобули перемогу на чемпіонаті України з баскетболу: як пройшла гра

У Сумах відбувся матч чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги. "Збірна Сумської області БК "СумДУ" приймала київський "Push Team".

Тренери команд-учасниць цього матчу – Володимир Решетник з Києва та Ярослав Ковальов з Сум – про цей матч перед грою сказали таке:

Це дуже позитивно для міста, для команди, що ми можемо зіграти і провести тур тут, в цьому місті. Це дуже круто. Тому, що глядачі повернулись на трибуни. Це для них добре. Плюс це покаже всім командам України, що сюди можна їхати. Я знаю, що домашніх турів, вони грали тільки на виїзді. І це десь приємно, що ми будемо хоч будемо грати проти суперника у його на майданчику, але добре, що ми змогли приїхати в українські Суми, — сказав головний тренер БК "Push Team-ДТЕУ" Володимир Решетник.

Фото: Суспільне Суми

Уже засумували за домашнім паркетом. Не знаю, як сьогодні гра буде складатися, але хлопці і я налаштовані тільки на перемогу. І хочеться сказати – це все завдяки тим людям, які нас захищають. Дякую Збройним силам. Будемо намагатися допомагати і наближати нас до перемоги. Сьогодні покажемо, думаю, цікаву гру, —сказав Ярослав Ковальов – головний тренер БК "ЗСО-БК "СумДУ".

Фото: Суспільне Суми

На першу перерву команди пішли з перевагою у сім очок на користь сум'ян.

Другий ігровий відрізок виграли кияни – 26:21. На велику перерву команди пішли з перевагою сум'ян у два очка – 42:40.

Вболівальники вперше за два роки великої війни змогли "вживу" підтримати свої команди.

Фото: Суспільне Суми

Драйвово. Енергійно. Рухливо. Дуже вправно виконують все, дуже чітко. Мені дуже подобається.

Після великої перерви команди повернулись на майданчик. Дві наступні десятихвилинки цього разу виграли баскетболісти баскетбольного клубу "Збірна Сумської області-БК "СумДУ". У третій вони збільшили свою перевагу на дев’ять очок (21:10), у заключній ще на шість (20:14).

Фото: Суспільне Суми

У підсумку перший з двох матчів між"Збірною Сумської області-БК "СумДУ" та "Push Team-ДТЕУ" завершився з рахунком 83:64 на користь сумчан.

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